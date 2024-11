Gilsão faz reunião com grupinho sobre nova divisão de tarefas | A Fazenda 16

Na madrugada desta quinta-feira (24), após vencer a Prova do Fazendeiro da semana e se livrar da Roça, Gilsão se reuniu com seus aliados do Grupinho na área externa da Sede para discutir a nova divisão de tarefas da casa. O personal trainer pretende colocar Zé Love e Zaac no cuidado da vaca e touro, Flor no cavalo, Fernanda nas mini-cabras, Vanessa nas ovelhas, Babi nos porcos, Juninho no lixo, Sidney nas aves e Albert no câmera-trato.