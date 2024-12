Gilsão nega que tenha feito parte de grupão: ‘Não vou assumir algo que não fiz’ | A Fazenda 16

Gilsão conversou com Sacha, Gui e Luana sobre sua relação com seus aliados. Para Sacha, o personal trainer fez parte de um grupão no jogo. Gilsão negou: ‘Não vou assumir algo que não fiz’. Ele pediu para que Sacha não falasse que havia um grupão, pois, segundo Gilsão, isso não aconteceu. O ator então falou que seus adversários rotularam a sua aliança no começo do jogo como grupão e admitiu que isso de fato aconteceu na segunda semana.