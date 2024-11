Em papo com Babi, Gilsão refletiu sobre a formação da Roça na última terça-feira (19). O peão explicou o porquê Sacha chamou Albert para conversar e revelou surpresa com voto de Flor: 'Foi desonesto'. Gilsão falou ainda que tentou entender estratégias de Albert e questionou prioridades do empresário dentro do jogo.