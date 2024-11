A formação de Roça dessa terça-feira (12) foi pauta de conversa entre Gilson e Juninho. O cantor declarou que, por ele, votaria em Gui. No entanto, existe a chance de Flora ser alvo de voto dos membros do grupinho. Para Gilsão, se a filha de Arlindo Cruz for a mais votada, ela irá puxar Vanessa da Baia para a Roça.