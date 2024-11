Gilson, Juninho e Sidney montam estratégia para colocar Flor na Roça | A Fazenda 16

Juninho, Gilson e Sidney discutiram estratégias para a formação da próxima Roça. ‘Queria ver com o Albert até quando ele vai ficar nessa proteção com a Flor’, disse o cantor. Sidney afirmou que ele e seus aliados são prejudicados por conta da proteção do empresário com a apresentadora. ‘Acho que nossa opção nesse momento tem que ser ela’, declarou o personal trainer sobre Flor. O trio então montou um plano para que a peoa sobre no Resta Um.