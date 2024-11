Gilson ressalta que Yuri foi um bom Fazendeiro: ‘Não posso deixar de reconhecer’ | A Fazenda 16

Gilsão teve uma conversa com Yuri para esclarecer um comentário feito por Luana. Segundo o personal trainer, a influenciadora contestou uma fala dele, na qual Gilsão elogiava o trabalho de Yuri como Fazendeiro. 'Não posso deixar de reconhecer', afirmou o integrante do grupinho. 'Obrigado pela força', respondeu o modelo. Gilsão reforçou que achou o comentário de Luana desnecessário: 'No meu ponto de visto, meio que desmerece o teu momento de Fazendeiro'.