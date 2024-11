Gizelly conversa com Babi e Zé Love sobre jogo durante festa | A Fazenda 16

Na noite desta sexta-feira (25), durante a festa, Gizelly conversou com Babi e Zé Love sobre jogo. A peoa fez comentários sobre a próxima formação de Roça e teceu críticas a Luana, sua ex-aliada. “Se ela tá, eu saio”, disse a advogada sobre não aguentar mais ficar no mesmo ambiente que a influenciadora. Ela também falou sobre uma conversa de Luana que ouviu no quarto da Sede.