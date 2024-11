Gizelly e Sidney Sampaio falam como aliados devem se comportar na votação | A Fazenda 16

Na noite desta terça-feira (12), Sidney e Gizelly deram dicas de como seus aliados devem se comportar durante a votação. ‘Se o óbvio está acontecendo, faça o imprevisível’, disse Gizelly. ‘Ter sabedoria e discernimento para falar, lembra do foco, mais do que educação, acho que é o foco nesse momento, o foco do que se está falando’, disse Sidney.