Gizelly vai às lagrimas enquanto fala com Zaac: 'Eu sempre gostei de você' | A Fazenda 16

Gizelly voltou a tentar falar com Zaac depois de ter atrito com o funkeiro. Enquanto o peão tomava banho, a advogada chorou e disse: ‘Você não sabe que eu sempre gostei de você, eu nunca falei de você’. Luana interviu na situação e aconselhou a amiga: ‘Vamos dormir, amanhã é outro dia, as pessoas estarão melhores’. Fernanda também tentou acalmar a advogada: 'Relaxa filha’.