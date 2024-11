'Gostaria de ter novas brigas aqui', afirma Sidney para Vanessa | A Fazenda 16

Sidney refletiu sobre o jogo em papo com Vanessa. ‘Não é fácil vencer esse jogo, a gente tem que vir consciente que talvez não role’, disse o ator. Ele ainda admitiu que tem medo de não vencer. Sidney então falou de Sacha, seu grande adversário no jogo. ‘Se eu não for ter embate com ele, eu vou ser um desserviço aqui dentro’, afirmou. Sidney ressaltou que está cansado de ter os mesmos embates com o rival: 'Ele está bem cansativo para mim'.