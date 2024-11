'Gosto dela, mas não gosto do jogo dela', afirma Flor sobre Vanessa | A Fazenda 16

Na tarde deste domingo (03), após ser confrontada por Vanessa na área externa da Sede, Flor compartilhou sua visão sobre a peoa em uma conversa com Babi e Flora. A apresentadora pontuou os fatores que não lhe agradaram em relação à postura da atriz no reality show rural. Os comentários foram endossados pela filha de Arlindo Cruz. “A Nêssa não tem um jogo próprio”, disse Flora. “Eu gosto dela, mas não gosto do jogo dela”, concluiu Flor.