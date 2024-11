Grupinho faz balanço do jogo e de relações após formação de Roça | A Fazenda 16

Após a oitava formação de Roça da temporada, o Grupinho (também chamado de Novo Grupão) fez um balanço do jogo na casa da árvore durante madrugada desta quarta-feira (13). Eles conversaram sobre suas relações com outros peões do reality show rural, bem como recentes movimentos estratégicos de adversários. “Ela acha que nós estamos todos errados”, avaliou Babi sobre a postura de Flor depois da eliminação de Zé Love. “Pelo menos, pra concluir, ela se posicionou”, opinou Sidney.