Gui comenta saudade da família e relembra conexão com a mãe: 'Muito forte' | A Fazenda 16

Yuri e Gui conversavam sobre os mais de 60 dias que já estão confinados no reality e a saudade que sentem dos familiares. Gui comentou que não teve um dia que ele não quis estar com a família de contou sobre a relação dele com a mãe dele. Segundo o ator, eles são tão conectados que ela sabe quando ele está triste mesmo quando ele tenta disfarçar.