No início da tarde deste sábado (30), os aliados de Sacha decidiram pregar uma peça no ator. Luana jogou a touca do ator para Gui e Yuri esconderem. O criador de conteúdo então pegou o roupão, suplemento alimentar e saco com cuecas de Sacha. Quando o ator entrou no quarto, Yuri e Gui caíram na gargalhada.