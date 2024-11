Gui e Yuri zoam Sacha e dizem que preferem Zé Love ao ator | A Fazenda 16

Yuri e Gui cuidaram da vaca na manhã deste domingo (17). A dupla aderiu a alguns métodos que eram utilizados por Zé Love, quando o ex-jogador de futebol ainda estava no jogo, para realizar o trato do animal. Sacha então deu uma sugestão diferente para cuidar da vaca e foi zoado por Yuri e Gui. A dupla disse que preferia Zé Love, que foi um grande rival de Sacha enquanto esteve no jogo, ao ator.