Gui opina sobre relação de Flor com o G4: ‘Ela quer é usar a gente’ | A Fazenda 16

Em conversa com Gui, Yuri disse ter esperança que todos os membros do G4 integrem a grande final do programa. ‘Sempre saiu as pessoas que a gente queria que saíssem’, disse o modelo. Ele ainda revelou qual seria a ordem de eliminação que gostaria de ver no programa. Flor então foi pauta do papo entre a dupla. ‘Ela é enrolada, quer se proteger’, afirmou Yuri. Gui opinou sobre as intenções da apresentadora com o G4: ‘O que ela quer é usar a gente’.