‘Hipócrita e falso moralista’: dispara Zaac para Yuri em discussão | A Fazenda 16

Após treta entre Yuri e Zé Love, o clima de discussão dominou a tarde dos peões. Yuri voltou a reclamar de comentários de Zé sobre sua profissão, e o jogador rebateu dizendo que o modelo ‘aproveitou’ para conversar com Babi enquanto a peoa estava bêbada: ‘Você é covarde’, declarou Zé. Babi relembrou da situação e afirmou que não queria falar com o adversário durante festa. Em seguida, Zaac também entrou no embate contra Yuri e disparou ofensas ao adversário: 'Hipócrita e falso moralista'.