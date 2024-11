Hora da delegação: Fazendeira Luana distribui as tarefas entre os peões e é aplaudida | A Fazenda 16

Luana venceu a Prova do Fazendeiro e irá exercer o cargo pela primeira vez. Na manhã desta quinta-feira (31), a empresária realizou a delegação das tarefas. A distribuição foi feita em harmonia e, ao fim dela, a peoa foi aplaudida. Luana colocou Gilsão e Sidney na vaca e no touro, Gui no cavalo, Sacha nas mini-cabras, Yuri nas ovelhas, Albert nos porcos, Fernando na horta e nas plantas, Flor nas aves, Zé Love no lixo e Flora na câmera-trato.