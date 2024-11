Julia e Camila temem as consequências das últimas tretas | A Fazenda 16

Depois de um dia repleto de confusões na Sede, Julia comentou com Camila que elas vão viver as consequências das brigas, mesmo que elas não estivessem ligadas diretamente. A atriz aproveitou o momento em que Gizelly entrou no quarto para tentar entender se a peoa estava chateada com elas. Após uma breve explicação dos fatos do conflito que rolou por conta da lata de leite condensado, as participantes começaram a falar sobre as atitudes e falas de Sacha ao longo do dia.