Juninho analisa sua postura no jogo: ‘Eu não cheguei a magoar ninguém’ | A Fazenda 16

Juninho e Flor aproveitaram a noite desta quarta-feira (05) para comentar os principais embates do jogo e suas posturas dentro do reality. ‘Eu não cheguei a magoar ninguém, só discuti com pessoas que discutiram comigo’, disse Juninho. Na sequência, Flor explicou seu embate com Flora e relatou que a filha do cantor Arlindo Cruz entendeu a situação da última votação.