Em papo sobre jogo, Juninho sugeriu colocar um dos integrantes do G4 na Baia e ressaltou estratégia de Gilsão em colocar Flor na Roça: 'A gente mantém a configuração'. O cantor desenhou ainda cenário em que ele ou Sidney pode sobrar no Resta Um e desaprovou plano para que todos os membros do G4 ocupem banquinhos da berlinda.