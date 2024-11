Juninho diz para Vanessa que pretende votar em Luana: ‘Ela é a única opção’ | A Fazenda 16

Juninho conversou com Vanessa sobre a formação de Roça desta terça-feira (26). O cantor acredita que boa parte de seus aliados irá votar em Luana, assim como ele. ‘Ela é a única opção’, afirmou o peão. Juninho ainda questionou a postura de Flor após a briga entre Yuri e Albert. Para ele, a apresentadora não quis saber do estado de saúde do empresário, pois logo foi conversar com o modelo.