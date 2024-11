Juninho e Vanessa fazem prognósticos para a próxima Roça | A Fazenda 16

Durante a tarde desta segunda-feira (25), Juninho e Vanessa falaram sobre possíveis combinações de votos para a próxima Roça. ‘Se o Albert vai no Gilsão, Flor vai no Gilsão, os três vão no Gilsão, ficam cinco contra seis, mas tem o Poder do Lampião’, declarou Vanessa. Na sequência, Juninho respondeu à Peoa citando uma conversa que teve com Albert Bressan. ‘O Albert fala a verdade, ele não é um cara enganador’, disse Juninho.