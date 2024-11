Juninho expõe sua estratégia de jogo que não é bem vista por aliados|Fazenda 16

O papo do Grupinho continuou na academia e dessa vez Juninho expressou certa preocupação com o que está sendo combinado para o Resta Um. Os aliados de Zé Love estavam discutindo que caso algum peão do grupo rival, eles não utilizariam o esquema montado, mas iriam pelo quesito de afinidade. Juninho veio com a proposta de manter a ordem, independente de que do grupo irá ser o primeiro, o que surpreenderia os adversários.