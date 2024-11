Juninho faz comentários sobre Luana: 'Não confio nela' | A Fazenda 16

No início da madrugada deste domingo (03), durante uma conversa com Sidney, Zé Love e Gilsão na área externa da Sede, Juninho fez alguns comentários sobre Luana. “Não confio nela não”, declarou o jornalista e cantor. “Tô incomodado com o jeito que ela atua”, acrescentou ele. Depois, ele também comentou sobre a postura de Gizelly. “Só resenha”, disse.