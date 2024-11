Juninho ou Fernanda? Julia revela com quem gostaria de ser indicada à Roça | A Fazenda 16

Na noite desta segunda-feira (21), enquanto conversava com o Fazendeiro Yuri e alguns aliados no quarto, Julia revelou que gostaria de ir para a Roça com Juninho e explicou os motivos. “Eu prefiro ir com uma pessoa que eu acho que é neutra, do que ir com uma pessoa que seja marcante”, declarou a atriz. “O J [Juninho] é uma pessoa que não aparece no jogo e ele não joga”, acrescentou ela.