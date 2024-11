Na manhã desta quarta-feira (27), Juninho tirou leite da vaca. Ele contou com a ajuda de Fernando para executar a tarefa. Enquanto o cantor tirava o leite, o chef de cozinha fazia carinho no animal. Fernando também aproveitou o momento para falar do temperamento do bezerro na última terça (26): ‘Começou a pular em cima da gente, correr’.