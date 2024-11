Juninho revela que não quer fazer nenhum acordo com Albert para a próxima Roça | A Fazenda 16

A formação da Roça desta terça-feira (26), está mexendo com os peões. Juninho e Gilsão conversaram sobre a possibilidade de Flor e Flora votarem com o G4. O cantor ressaltou que eles podem ter a maioria dos votos caso Albert vá na mesma opção que eles, mas que não quer combinar nada com o empresário e também acredita que o mesmo não quer fazer nenhum acordo por conta do Poder do Lampião. Juninho ainda destacou que se a estratégia deles dê errado, Albert pode ficar bravo com o grupo.