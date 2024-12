Juninho se incomodou com algumas conversas que Vanessa teve com seus rivais. O cantor acredita que a atriz estaria combinando voto com os adversários: ‘Aí é fogo’. Vanessa questionou se Juninho votaria nela, e o peão disse que, no momento, não faria isso. ‘Você está combinando voto com dois grupos’, pontuou Juninho.