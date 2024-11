Ainda irritada com a discussão que teve mais cedo com Albert, Luana prometeu que irá com o menor biquíni dela para o trato do Colorado amanhã. Depois ela voltou a comentar da próxima Roça, onde ela imagina que sobraria na escolha dos aliados durante o Resta Um. Sacha afirmou que gostaria de ver Gizelly enfrentando Babi na votação do público.