Luana afirma estar sem paciência com Babi: 'Ela é tão irrelevante' | A Fazenda 16

Albert costuma dizer que a cozinha é uma zona neutra, e assim o foi nesta tarde de quinta (7), com ele, Flor, Yuri e Luana conversando juntos. O empresário reclamou sobre colocarem a vida pessoal das pessoas nas discussões, afirmando que isso é imperdoável. Ao mesmo tempo, Flor comentava que já percebia que era carta fora do baralho no Grupinho. Luana detonou Babi, afirmando que ela não tem conteúdo, mas que não quer ter embates com ela.