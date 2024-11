Luana ameaça jogar fezes de cavalo na cama de Fernando | A Fazenda 16

A noite desta terça-feira (22), foi marcada por mais uma discussão entre Luana e Fernando. Luana viu Fernando utilizando a torneira da cozinha e alfinetou o chef de cozinha e deu início a discussão. ‘Você se acha lindona né, quase pelada’, disparou Fernando Presto. ‘Seu namorado não liga não, de você ficar dormindo com roupa do Caue’, completou o peão. Após as alfinetadas de Fernando, Luana desceu para a área dos animais e ameaçou jogar fezes de cavalo na cama do chef de cozinha.