Luana brinca com aliados: ‘Sacha e Gui só vivem com a cara inchada’ | A Fazenda 16 Peoa brincou que seus aliados vivem com a cara inchada de tanto dormir

24 Horas|Do R7 28/11/2024 - 22h32 (Atualizado em 28/11/2024 - 22h32 ) twitter

