Luana comenta postura do G4: 'A gente não deseja o mal de ninguém' | A Fazenda 16

Na madrugada desta sexta-feira (29), enquanto guardava de volta seus pertences nos baús do quarto da Sede, a peoa Luana comentou com Flor, Sidney e Flora sobre a postura dos integrantes do G4. “A gente não deseja o mal de ninguém”, disse ela. “Quando eu erro, eles também falam comigo. Quando os meninos erram, eu falo com eles”, explicou a influenciadora. Depois, os peões voltaram a falar sobre jogo em grupo e individual.