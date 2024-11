Luana continua irritada com Sacha e Gui: 'Não vou falar com eles' | A Fazenda 16 Yuri tentou entender o lado da empresária na briga antes do almoço

24 Horas|Do R7 19/11/2024 - 15h59 (Atualizado em 19/11/2024 - 15h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share