Luana desabafa em conversa com Yuri e Sacha: 'Sempre fui muito sozinha' | A Fazenda 16

Após conversarem bastante sobre jogo na área externa da Sede, na madrugada desta sexta-feira (15), Luana desabafou com Yuri e Sacha. “Eu acredito muito no meu jogo”, afirmou a Fazendeira, que logo depois completou que mesmo assim fica mal com os comentários negativos feitos dentro do reality show rural por adversários. Yuri disse que a amizade deles continuará fora do jogo. “Eu sempre fui muito sozinha. Eu nunca tive amigos na escola, sabe? Na faculdade eu só tinha uma amiga”, explicou Luana.