Luana desabafa para Camila que está decepcionada com Gizelly por conta de fofoca | A Fazenda 16

A treta com Gizelly durante a madrugada segue incomodando Luana. A empresária descobriu que a advogada fez fofoca dela sobre assuntos de fora do reality para outras pessoas, inclusive adversários, como Zé Love e Flor. Em conversa com Camila, Luana contou que já não sentia segurança na amizade com Gizelly há alguns dias.