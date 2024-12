Luana diz a Sacha que aliança com Vanessa para formação de Roça está confirmada | A Fazenda 16

Faltando poucas horas para mais uma formação de Roça, Luana teve uma conversa importante com Sacha na noite desta terça-feira (03), na academia, sobre a aliança com Vanessa. “Ela disse que o que você falou com ela estava ok, tava tudo certo, ela confirmou”, relatou a influenciadora. Em seguida, os dois continuaram especulando sobre quem deverá sobrar na dinâmica do Resta Um, bem como as possibilidades de outras alianças serem formadas entre seus adversários.