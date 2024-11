Luana diz que jogo do G-4 é ‘verdadeiro, justo e de coração’ | A Fazenda 16

Luana decidiu levar Sacha, Yuri e Gui para o Rancho do Fazendeiro que rolou na tarde deste sábado (02). Assim que o G-4 chegou no espaço, eles decidiram fazer um brinde para comemorar a vitória deles na última Roça. A Fazendeira propôs o brinde para o jogo deles, que é justo e vem do coração. Yuri aproveitou o momento e disse que todos ali presentes fazem parte do seu pódio e espera chegar na final ao lado deles.