Gilsão colocou Luana para fazer o trato dos porcos. A influenciadora não gostou da decisão do Fazendeiro, pois havia pedido para cuidar da horta e das plantas. Ela desabafou com seus aliados sobre a situação. ‘Só vou fazer se ele me ajudar, se não me ajudar todos os dias, não vou fazer’, declarou a peoa.