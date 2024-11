Luana diz que Zé Love humilhou Yuri: ‘Falou da tua esposa, da tua profissão’ | A Fazenda 16

As falas de Zé Love durante suas discussões com Gui, Luana, Yuri e Sacha foram tema de conversa do quarteto. "As coisas que ele falou de Yuri foram as piores", disse a influenciadora. "Ele falou da sua esposa, da sua profissão", continuou. Sacha reforçou que Zé também falou de sua profissão. "Acho que o povo não sabe o peso que as palavras têm", declarou a peoa.