Luana duvida que G4 estará na Roça desta semana: 'A gente tem que pensar positivo' | A Fazenda 16

Luana comentou com Gui e Yuri que não sente que eles do G4 irão para a Roça essa semana. Ela comparou com o sentimento que teve durante a Prova do Fazendeiro da semana passada, em que esteve mais agoniada. Para Yuri, Sacha deve sobrar no Resta Um ao invés de ser o mais votado pelos adversários. O modelo já afirmou que se vencer a Prova do Fazendeiro irá indicar Zé Love na próxima semana.