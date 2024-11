Luana e Flor relembram alianças e embates do início do jogo | A Fazenda 16

Na noite desta quinta-feira (21), Flor e Luana tiveram um momento de nostalgia e relembraram do início do jogo. As peoas falaram sobre a primeira formação do grupinho e as tretas causadas pelo grupão. A dupla também comentou sobre as discussões recentes da edição. ‘Ele foi muito provocado por ela, pra chegar nesse ponto’, disse Luana sobre a discussão de Babi Muniz com Sacha Bali.