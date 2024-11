Luana e Yuri brincam sobre a eficiência de Sacha no trato com os animais | A Fazenda 16

O quarteto conversava sobre a eficiência de Sacha Bali no trato com os animais. Luana afirmou que o ator acha que é o melhor de todos no trabalho, Yuri observou que ele é o único que fica cinco horas no celeiro e Gui apenas comentou que é porque ele faz um trabalho bem feito. O ator pediu elogios ao Juninho, que acompanhou Sacha pela manhã.