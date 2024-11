Luana e Zé Love trocam farpas, e peoa afirma: ‘Vai ter que viver com minha beleza’ | A Fazenda 16

Luana e Zé Love discutiram logo depois da delegação de tarefas feita por Sacha. ‘Pode me xingar de tudo, menos que não sou maravilhosa’, disse a peoa. ‘Vai ter que viver com minha beleza, porque sou linda, inteligente, sei falar’, continuou. ‘Aonde você é inteligente?’, retrucou Zé Love. O ex-jogador de futebol então acusou seus adversários de se fazerem de vítimas. Sacha entrou no meio da discussão, e Zé Love disparou: ‘Cuida da sua vida’.