Luana explica seu voto em Fernando para Gizelly | A Fazenda 16

Luana contou para Gizelly qual será sua justificava ao votar em Fernando. A influenciadora citará o fato do cozinheiro criticar o modo como ela se veste e o fato dele compartilhar com ela informações do Grupinho. A advogada falou mais alguns pontos que Luana pode adicionar em sua explicação, como o fato de Fernando ser desleal. Elas citaram ainda questões profissionais e também pessoais, uma vez que o peão citou o namoro de Luana durante o embate.