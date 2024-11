Luana fala de nova punição com Gui: ‘Já estou estressada sem água’ | A Fazenda 16

Na manhã desta quarta-feira (27), Sacha usou o banheiro da Sede. Isso causou uma punição aos peões, pois o ator está na Baia. A Sede também está sem água desde a tarde de terça-feira (26), quando uma outra punição foi aplicada. Luana comentou a situação com Gui: 'Já estou estressada sem água'. Os dois ainda debocharam de Albert, que está reclamando de ter que fazer o trato do touro. ‘Quando a pessoa está no trato, inventa dor de tudo’, afirmou a influenciadora.