Luana ressalta que a prioridade do G-4 é ganhar a Prova do Fazendeiro | A Fazenda 16

A discussão do G-4 foi para a dispensa. Luana acredita que o mais votado para Roça, que provavelmente será um deles, tem que fazer a Prova do Fazendeiro com uma pessoa que não seja habilidosa. Já Sacha pensa que é preciso escolher um peão da Baia que não seja forte na visão do público. A influenciadora ressaltou que eles precisam ter a disputa pelo chapéu de Fazendeiro como prioridade para sobreviverem no jogo.