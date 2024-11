Luana, Sacha e Yuri fazem análise pós-Roça: 'Flora vai ficar mais com Albert e Flor' | A Fazenda 16

Na madrugada desta sexta-feira (15), durante uma conversa na varanda da Sede, a Fazendeira Luana e os peões Sacha e Yuri fizeram uma análise do jogo pós-Roça. “Acho que Flora vai ficar mais com Albert e Flor”, opinou a influenciadora. Depois, eles comentaram o desenrolar dos eventos que culminaram com Flora, Gizelly e Vanessa na berlinda. “Bobearam de ter puxado a Nêssa”, declarou Yuri. “Mas aí seria uma traição com a Nêssa”, observou Sacha.