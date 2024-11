Luana se irrita com intromissão de Juninho em briga: 'Cansada de macho gritando' | A Fazenda 16

Luana reclamou com Juninho por se intrometer na discussão que ela está tendo com Vanessa por conta da Prova de Fogo (que será exibida no programa de amanhã, 10). A empresária chamou o cantor de grosso e estúpido, e gritou que está cansada de macho gritar com ela, para não se meter em "briga de mulher". Vanessa reclamou que estava se sentindo humilhada pela empresária.